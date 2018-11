Vera (17) deed fatale bungeesprong door slechte communicatie: organisator veroordeeld tot één jaar cel Victor Schildkamp

20 november 2018

14u35

Bron: AD.nl 0 In augustus 2015 ondernam de 17-jarige Nederlandse Vera Mol een dodelijke bungeesprong in Spanje. Het meisje zou “now jump” (“spring nu”) begrepen hebben, terwijl de organisator in gebrekkig Engels “no jump” (“niet springen”) had gezegd. Vandaag werd de eigenaar van het bungeejumpbedrijf veroordeeld tot een jaar cel.

Vera Mol uit Den Haag, die met een groep Nederlandse en Belgische jongeren kampeerde, ging bungeejumpen bij het 32 meter hoge viaduct Cedeja in het plaatsje Virgen de la Peña nabij Malaga. Maar het elastiek zat niet vast toen ze sprong en het meisje stortte naar beneden.

“No jump”

De begeleiders hadden niet gecheckt of Vera meerderjarig was en het was ook verboden om van die brug te bungeespringen. Maar het was vooral de gebrekkige communicatie die Vera’s lot zou bezegeld hebben. Terwijl een begeleider “no jump” zei (niet springen), zou het meisje “now jump” (nu springen) begrepen hebben.

De eigenaar van het bungeejumpbedrijf werd vandaag veroordeeld tot een jaar cel. Ook moet hij de ouders van het Nederlandse meisje 140.000 euro betalen. Er was twee jaar celstraf geëist, maar de straf viel lager uit omdat de eigenaar de schuld heeft bekend.

De familie van Vera Mol was niet bij de zaak aanwezig.

