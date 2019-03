Venezuela zet Duitse ambassadeur land uit KVDS

06 maart 2019

19u04

Bron: Belga 0 De Duitse ambassadeur in Venezuela is door de regering van president Nicolas Maduro persona non grata verklaard en verzocht binnen de 48 uur het land te verlaten. Dat heeft het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Ambassadeur Daniel Kriener was pas sinds vorig jaar in Venezuela.

"Venezuela vindt het onaanvaardbaar dat een buitenlands diplomaat zich op zijn grondgebied meer als een politiek leider gedraagt in overeenstemming met de complotagenda van de extremistische sectoren van de Venezolaanse oppositie", aldus Buitenlandse Zaken. "Venezuela is vrij en onafhankelijk. Daarom zijn acties van diplomatieke vertegenwoordigers die zich bemoeien met de zaken van de bevolking en de overheid, niet toegestaan.”

Luchthaven

Kriener was maandag naar de internationale luchthaven van Caracas gegaan in het gezelschap van een dozijn andere westerse en Latijns-Amerikaanse diplomaten om de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido op te wachten, die terugkwam van een propagandareis door Zuid-Amerika. Daarmee wilden ze naar eigen zeggen verhinderen dat de oppositieleider bij zijn terugkeer werd gearresteerd.





"We wilden helpen en verzekeren dat hij veilig kon terugkeren", zei Kriener op tv-zender NTN24. Volgens een tweet van de Duitse ambassade in Caracas was de terugkeer van Guaidó naar Venezuela "een stap in de richting van een politiek en vreedzaam proces om de crisis in Venezuela te overwinnen”. Guaido bedankte de diplomaten later voor hun steun.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn bevestigde dat Kriener tot ongewenst persoon werd verklaard. "We bekijken momenteel hoe we de zaak gaan aanpakken, ook ter plaatse, met onze bondgenoten", zei een woordvoerster vandaag.