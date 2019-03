Venezuela zet Duitse ambassadeur land uit, Amerikaanse journalist opgepakt KVDS TT

06 maart 2019

19u04

Bron: Belga 0 De Duitse ambassadeur in Venezuela is door de regering van president Nicolas Maduro persona non grata verklaard en verzocht binnen de 48 uur het land te verlaten. Dat heeft het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Ambassadeur Daniel Kriener was pas sinds vorig jaar in Venezuela.

"Venezuela vindt het onaanvaardbaar dat een buitenlands diplomaat zich op zijn grondgebied meer als een politiek leider gedraagt in overeenstemming met de complotagenda van de extremistische sectoren van de Venezolaanse oppositie", aldus Buitenlandse Zaken. "Venezuela is vrij en onafhankelijk. Daarom zijn acties van diplomatieke vertegenwoordigers die zich bemoeien met de zaken van de bevolking en de overheid, niet toegestaan.”

Luchthaven

Kriener was maandag naar de internationale luchthaven van Caracas gegaan in het gezelschap van een dozijn andere westerse en Latijns-Amerikaanse diplomaten om de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido op te wachten, die terugkwam van een propagandareis door Zuid-Amerika. Daarmee wilden ze naar eigen zeggen verhinderen dat de oppositieleider bij zijn terugkeer werd gearresteerd.



"We wilden helpen en verzekeren dat hij veilig kon terugkeren", zei Kriener op tv-zender NTN24. Volgens een tweet van de Duitse ambassade in Caracas was de terugkeer van Guaidó naar Venezuela "een stap in de richting van een politiek en vreedzaam proces om de crisis in Venezuela te overwinnen”. Guaido bedankte de diplomaten later voor hun steun.

“Dit laat de situatie escaleren”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn bevestigde dat Kriener tot ongewenst persoon werd verklaard. "We bekijken momenteel hoe we de zaak gaan aanpakken, ook ter plaatse, met onze bondgenoten", zei een woordvoerster. Duitsland en zijn Europese partners zullen Guaido sowieso wel blijven steunen, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in een reactie. “Dit is een onbegrijpelijke beslissing, die de situatie laat escaleren”, zei Maas in een verklaring. “De Europese steun voor Juan Guaido is onwrikbaar.”

De meeste Westerse landen erkennen Guaido als het wettige staatshoofd van Venezuela en steunen zijn plan om een ​​overgangsregering te installeren voorafgaand aan vrije verkiezingen. Maduro zegt dat hij het slachtoffer is van een staatsgreep.

Amerikaanse journalist gearresteerd

Veiligheidsagenten in Venezuela hebben ook vandaag een Amerikaanse journalist gearresteerd. Militaire inlichtingenagenten doorzochten het huis van Cody Weddle in Caracas en namen de journalist en zijn apparatuur mee, zei de nationale journalistenvakbond.

Weddle werkt als freelance journalist, naar eigen zeggen onder meer voor de Amerikaanse media ABC News en Miami Herald. Weddle heeft recentelijk herhaaldelijk verslag uitgebracht over de gebeurtenissen in Venezuela.

De Verenigde Staten eisten de onmiddellijke vrijlating van Weddle. “Journalist zijn is geen misdaad, we eisen de onmiddellijke vrijlating van de journalist, ongedeerd”, schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter, eraan toevoegend dat president Nicolás Maduro van Venezuela “liever de waarheid onderdrukt, dan ze onder ogen te zien”.

De autoritaire regering van Maduro heeft enkele weken geleden al meerdere buitenlandse journalisten opgepakt en het land uitgezet, omdat ze zonder geldig werkvisum in Venezuela zouden zijn. Sinds eind vorig jaar is de Duitse journalist Billy Six ook in hechtenis in Venezuela. Hij wordt beschuldigd van spionage en rebellie.

.@StateDept is aware of and deeply concerned with reports that another U.S. journalist has been detained in #Venezuela by #Maduro, who prefers to stifle the truth rather than face it. Being a journalist is not a crime. We demand the journalist’s immediate release, unharmed. Kimberly Breier(@ WHAAsstSecty) link

Visum van Maduro-getrouwen ingetrokken

De Verenigde Staten hebben ondertussen het Amerikaanse visum van nog eens 77 leden uit het kamp van de Venezolaanse president Nicolas Maduro ingetrokken. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gezegd.

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de VS de visa van 77 functionarissen van het Maduro-regime en hun familieleden hebben ingetrokken”, aldus Pence. Tientallen andere Venezolanen werden goed een maand geleden al door een dergelijke maatregel getroffen en vorige week kwamen daar nog eens 49 anderen bij in een poging van Washington om de druk op de socialistische leider te vergroten.