Venezuela zet Braziliaanse ambassadeur buiten LVA

01u39

Bron: Belga 0 REUTERS Ruy Pereira In Venezuela zijn de Braziliaanse ambassadeur en de Canadese chargé d'affaires tot "personae non gratae" verklaard. Dat heeft de voorzitter van de grondwetgevende vergadering - die begin augustus door Maduro werd geïnstalleerd en de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement heeft overgenomen - gisteren bekendgemaakt.

De Braziliaanse ambassadeur Ruy Pereira is persona non grata tot "de grondwettelijke orde die de regering (in Brazilië, red.) heeft overtreden", wordt hersteld.

De betrekkingen tussen de socialistische regering van Venezolaans president Nicolas Maduro en buurland Brazilië zijn op een dieptepunt sinds de centrumrechtse Michel Temer er de afgezette, linkse Dilma Rousseff heeft vervangen als staatshoofd.

Volgens de krant "O Globo" is Pereira vrijdag voor Kerstmis naar zijn thuisland gereisd, en kan hij nu niet meer terugkeren.

Canadese diplomaat

Ook de Canadese zaakgelastigde Craib Kowalik is voortaan een ongewenst persoon in het Zuid-Amerikaanse land. De grondwetgevende vergadering wrijft hem "een permanente, indringende, grove en vulgaire inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela" aan.

Canada voert al geruime tijd de druk op voor een dialoog tussen de regering en oppositie en legde Venezuela enkele maanden geleden ook sancties op.

In een reactie zegt het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat "dit besluit nogmaals het autoritaire karakter van de regering van Nicolas Maduro en het ontbreken van elke bereidheid tot dialoog aantoont".