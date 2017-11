Venezuela wil staatsschulden laten kwijtschelden 04u15

Bron: Belga 0 EPA De Venezolaanse president Nicolas Maduro Venezuela ziet op 13 november zijn buitenlandse schuldeisers, bevestigde vice-president Tareck El Aissama gisteren. Het land, waar een zware politieke en economische crisis woedt en zeker 120 mensen omkwamen bij straatprotesten, wil een deel van zijn staatsschulden laten herschikken, kondigde president Nicolas Maduro eerder aan.

De vergadering met zijn buitenlandse schuldeisers zal plaatsvinden in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De bedoeling is om een deel van de schulden te laten kwijtschelden.



Venezuela, dat nochtans over grote oliereserves beschikt, lijdt onder een hyperinflatie en zware tekorten op de handelsbalans. Ook de financiële sancties van de VS wegen zwaar. Tegen het einde van het jaar moet voor 1,6 miljard dollar schulden worden afgelost, en nog eens 9 miljard in 2018.



De vraag blijft hoe de onderhandelingen met de schuldeisers zullen verlopen. Als Venezuela unilateraal de betalingen stopt, dreigt één van de grootste faillissementen van Latijns-Amerika sinds die van Argentinië in 2001.



Verlaagde rating

De mogelijke schuldherschikking valt niet in goede aarde op de financiële markten. Zowel kredietbeoordelaars Standard and Poor's als Fitch hebben gisteren aangekondigd dat ze de rating van Venezuela verlagen.