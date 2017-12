Venezuela wil financiële blokkade doorbreken met eigen cryptomunt TMA

22u16

Bron: ANP 0 REUTERS Nicolás Maduro. De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft eigen cryptogeld aangekondigd. De socialistische regeringsleider wil met de introductie van de 'petro' de financiële blokkade die is opgeworpen tegen zijn olierijke maar door crises geteisterde land doorbreken.

Maduro zei dat de nieuwe digitale munt van Venezuela, lid van de OPEC, gesteund wordt door de natuurlijke rijkdommen. Hij gaf geen logistieke details over het op de markt brengen van de Venezolaanse variant op de succesvolle bitcoin. De presentatie van de 'petro' laat zien hoezeer de sancties van de regering-Trump de mogelijkheden van Venezuela voor geldverkeer via de internationale banken hebben bemoeilijkt. Gezagsgetrouwe afdelingen houden financiële transacties met Venezuela nauwgezet in de gaten. Dat zorgt voor vertraging van de betalingen en complicaties in de olie-export.

Tegenstanders van Maduro geloven niet dat het gaat lukken de kreupele economie van Venezuela op gang te helpen met cryptovaluta. Aan de vrij val van de bolivar lijkt geen einde te komen. Vorige maand daalde de officiële munt 57 procent in waarde.