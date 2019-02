Venezuela wil 20 ton goud verkopen ADN

01 februari 2019

17u27

Bron: Belga 0 De regering in Venezuela wil in het licht van de staatscrisis dringend noodzakelijk kapitaal verkrijgen door de verkoop van goud. Gisterenavond laat zou 20 ton van de Venezolaanse goudreserves de centrale bank hebben verlaten. Dat meldt het persbureau Bloomberg vandaag, dat zijn bron niet bij naam noemde en ook diens functie niet nader omschreef. In andere mediaberichten wordt gespeculeerd dat het goud voor verkoop naar de Verenigde Arabische Emiraten zal gebracht worden.

In Venezuela loopt de machtsstrijd tussen staatsleider Nicolás Maduro en de zelfverklaarde president Juan Guaidó steeds verder op. Guaidó probeert de regering van Maduro ten val te brengen, maar hij mist de beslissende steun van het leger.

In het olierijke land heerst een zware economische crisis en de bevolking lijdt onder een tekort aan voedingsmiddelen. Geweld en protest is alledaagse kost.



Gisteren had Marco Rubio, een Amerikaanse senator uit Florida, zich over de speculaties rond de goudhandel bemoeid. Hij waarschuwde Abu Dhabi ervoor de regering in Venezuela niet te helpen door goud aan te kopen.

Russisch vliegtuig

Intussen zorgt een Russisch vliegtuig, dat leeg in Caracas is geland en inmiddels terug is vertrokken, voor veel vraagtekens. De oppositie in het Zuid-Amerikaanse land vermoedt dat het goud met het toestel het land werd uitgebracht. Een Russische regeringswoordvoerder heeft ondertussen duidelijk gemaakt dat Rusland niet bij de goudhandel met de Venezolaanse regering is betrokken.

