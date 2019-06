Venezuela voert weer nieuwe bankbiljetten in wegens recordinflatie kv

12 juni 2019

22u57

Bron: Belga 1 Venezuela, het land met de hoogste inflatie, brengt nieuw bankbiljetten in omloop waar de waarden die er nu op staan met honderd worden vermenigvuldigd. De Centrale Bank komt naar eigen zeggen met nieuwe biljetten van 10.000, 20.000 en 50.000 bolívar, zoals de munteenheid heet. Het nieuwe biljet van 50.000 bolívar zou vandaag naar schatting nog 4,4 euro waard zijn.

Tot dusver was het hoogste aantal bolívar op een biljet weergegeven 500. Daarmee kon één ei worden gekocht als er eieren beschikbaar waren. Maar de biljetten die nu in omloop zijn, zijn ook al aanpassingen waarmee de hyperinflatie minder zichtbaar werd gemaakt. In augustus 2018 schrapte de Centrale Bank vijf nullen van de toenmalige biljetten.

Het is echter volgens waarnemers niet bij te houden in een bankroet land met een recordinflatie van, volgens het IMF, 1.370.000 procent. Jarenlang wanbeleid en de daling van olieprijzen hebben het olierijke land van 30 miljoen inwoners volkomen geruïneerd, vooral sinds de huidige leider Nicolás Maduro de macht overnam van de in 2013 overleden linkse populist Hugo Chávez.