Venezuela verwacht Amerikaanse invasie

28 juli 2019

02u17

Venezuela verwacht dat Amerikaanse mariniers binnenkort het land binnendringen. De nummer twee van de Socialistische Partij Diosdado Cabello verwacht de Amerikanen komende week. "Wij zijn een klein en nederig land, waarschijnlijk komen de mariniers hierheen."

Vorige week hadden Venezolaanse en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen een confrontatie met elkaar. Een Venezolaanse straaljager zou volgens de VS een vliegtuig "agressief hebben gevolgd". Volgens Cabello komen de soldaten daarom naar Venezuela. "Ze kunnen binnenkomen, het probleem is echter of ze Venezuela wel verlaten."

Onafhankelijk

Het Zuid-Amerikaanse land is voorbereid op oorlog aldus Cabello. “Twee eeuwen geleden hebben we het machtigste imperium ter wereld ons land uitgewerkt. Toen waren we lang niet zo verenigd en georganiseerd als nu”. De Venezolaan verwijst daarmee naar de onafhankelijkheidsstrijd die begin 19e eeuw woedde in de voormalige kolonie van Spanje. Cabello deed de uitspraken tijdens een internationale bijeenkomst voor linkse organisaties in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft niet gereageerd op de uitlatingen van Cabello.

