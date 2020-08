Venezuela verlengt noodtoestand met dertig dagen

10 augustus 2020

Bron: Belga

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de noodtoestand die vanwege de coronapandemie van kracht is in zijn land met dertig dagen verlengd. Dat zei Maduro zondag lokale tijd in een televisietoespraak. Het is de vijfde keer dat de president de noodtoestand, die sinds maart van kracht is, verlengt.