Venezuela trekt naar stembus: nieuwe termijn voor omstreden president Maduro? kv

20 mei 2018

03u47

Bron: Belga 0 Venezuela gaat vandaag naar de stembus om een president te kiezen. Alle voortekenen wijzen op een herverkiezing van het huidige staatshoofd Nicolás Maduro.

De voormalige buschauffeur Maduro is de opvolger van de in maart 2013 overleden linkse populist Hugo Chávez. Onder Maduro is het olierijke land ten prooi gevallen aan een enorme schaarste aan goederen, werkloosheid, misdaad en inflatie.

Als gevolg daarvan is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

In de stembusgang van zondag heeft Maduro weinig uitdagers. Belangrijke politieke tegenstanders van de linkse president zitten in de gevangenis, zijn gevlucht of mogen geen politiek ambt uitoefenen. Bovendien boycot de oppositiecoalitie MUD de verkiezingen, omdat ze vreest voor fraude door de regering-Maduro.

Buitenlandse waarnemers betwijfelen of zondag een opkomst van 50 procent of hoger wordt gehaald.