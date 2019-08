Venezuela overweegt vervroegde parlementsverkiezingen IB

13 augustus 2019

04u17

Bron: Belga 0 In Venezuela wil de Grondwetgevende Vergadering, die bestaat uit aanhangers van president Nicolas Maduro, vervroegde parlementsverkiezingen houden om het door de oppositie gecontroleerde parlement te vernieuwen. Er werd een commissie opgericht die de piste zal onderzoeken. Dat heeft de instelling maandag zelf aangekondigd.

"Ik ga een commissie voorstellen die, conform de wet en de politieke situatie van ons land, en na raadpleging van alle instellingen en de bevolking, zal bekijken wanneer er best kan overgegaan worden tot verkiezingen", verklaarde de voorzitter van de Grondwetgevende Vergadering, Diosdado Cabello. "Indien uit die consultatie blijkt dat dat op 1 januari (2020) is, dan zullen we op 1 januari nationale parlementsverkiezingen houden. Als blijkt dat verkiezingen nog dit jaar nodig zijn, dan zal dat ook zo gebeuren”, aldus Cabello.

De verkiezingen voor het nieuwe parlement, dat momenteel wordt voorgezeten door oppositieleider Juan Guaidó, zijn eigenlijk voorzien voor 2020.

Tegenstanders buitenspel gezet

De oppositie verwierf in december 2015 voor een periode van vijf jaar de meerderheid in het parlement. In juli 2017 richtte Maduro echter de omstreden Grondwetgevende Vergadering op, ondanks heel wat protest van de oppositie maar ook internationale kritiek. Het orgaan kreeg verregaande bevoegdheden en nam de taken over van het parlement, waardoor Maduro zijn tegenstanders buitenspel zette.

Guaidó levert al maanden een bittere machtsstrijd met de omstreden president. Op 23 januari riep hij zichzelf uit als overgangspresident en trok zo de legitimiteit van Maduro in twijfel. Verschillende landen, waaronder de VS, hebben hem inmiddels erkend als rechtmatige interim-president. Zondag had Guaidó al gewaarschuwd dat de Grondwetgevende Vergadering tijdens de zitting van maandag zou aansturen op de ontbinding van het parlement of het vervroegen van de verkiezingen.