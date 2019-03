Venezuela nog steeds in de greep van enorme stroomstoring ADN

27 maart 2019

16u01

Bron: ANP 1 Venezuela is nog steeds in de greep van een enorme stroomstoring. Bedrijven en scholen bleven vandaag weer gesloten. De stroomvoorziening viel maandagmiddag uit in grote delen van het land. Het is de tweede grote storing in enkele weken tijd.

Miljoenen Venezolanen zitten ondertussen nog altijd zonder stroom. “Ik denk dat dit erger zal uitvallen dan de eerste stroomstoring”, somberde de 60-jarige accountant Julio Barrios. Hij zocht een winkel die open is om levensmiddelen te kopen. “Veel mensen willen werken, maar er is geen vervoer. Als niemand werkt, heeft dat een verlammende werking op het land.”



De socialistische president Nicolás Maduro spreekt over sabotage. Maar volgens critici is de infrastructuur gewoon slecht onderhouden.

