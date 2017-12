Venezuela laat veertig politieke gevangenen vrij op kerstdag IB

01u00

Bron: Belga 0 REUTERS Eduardo Salazar wordt door een collega begroet na zijn vrijlating uit de gevangenis. Na maanden van confrontatie en repressie zijn in het socialistische Venezuela met kerstdag 44 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat zegt de directeur van ngo Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, via Twitter.

De meeste gevangenen zaten zonder aanklacht in de gevangenis. Volgens FPV bevinden zich nog steeds 280 oppositieleden in de cel. Verschillende politici van de oppositie zijn naar het buitenland gevlucht, nadat president Nicolás Maduro het door de oppositie gedomineerde parlement had ontbonden en zo zijn macht consolideerde.

Het land, dat de grootste oliereserves ter wereld bezit, maakt een ernstige politieke crisis door, waarbij het regelmatig tot geweld komt. Ook vele gewone burgers zijn daarom het land ontvlucht.

#25Dic 6:00pm Esta es la lista de 44 #PresosPolíticos liberados (con restricciones) desde el 23Dic hasta ahora. pic.twitter.com/VtqGMeiyTI Alfredo Romero(@ alfredoromero) link

📽️#PresosPoliticos Entrevista a @alfredoromero del @ForoPenal: "En #Venezuela, el Gobierno decide quién participa en política y quién no" https://t.co/lvEmNmoBXC pic.twitter.com/8h5SdPNCzp Cambio16(@ Cambio16) link