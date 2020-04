Venezuela benoemt vermeende drugshandelaar tot minister van Olie ADN

28 april 2020

07u58

Bron: Belga 0 De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft maandag Tareck El Aissami benoemd tot zijn nieuwe minister van Olie. De Verenigde Staten legden de man eerder sancties op voor drugshandel.

El Aissami was eerder al vicepresident en minister van Industrie. In 2017 werd hij door Amerika op de lijst met drugshandelaars geplaatst. De Amerikaanse immigratiedienst ICE zette hem in 2018 op zijn lijst van meest gezochte personen. Volgens het overheidsorgaan was de Venezolaan nauw betrokken bij de verscheping van meer dan 1.000 kilogram verdovende middelen vanuit Venezuela.

De vertrouweling van Maduro moet de oliesector "herstructureren en reorganiseren", zo staat in het besluit dat Maduro ondertekende. De president stelde ook de neef van zijn voorganger Hugo Chavez, Asdrubal Chavez, aan als hoofd van de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA.



De oliesector is normaal goed voor 90 procent van de inkomsten van het Zuid-Amerikaanse land, maar de prijs van ruwe olie is gekelderd. Vrijdag kostte een vat Venezolaanze olie minder dan 10 dollar, de laagste prijs sinds 1998.