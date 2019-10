Venezuela behaalt zitje in VN-Mensenrechtenraad ondanks kritiek jv

17 oktober 2019

20u36

Venezuela heeft een zitje verkregen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor de periode van 2020-2022, ondanks kritiek van verschillende ngo's en Zuid-Amerikaanse landen. Daarvoor was er een verkiezing bij de Verenigde Naties. De verkiezing is omstreden, aangezien de regering van president Nicolas Maduro wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

Caracas noemde de verkiezing een overwinning. Voor Latijns-Amerika en de Caraïbische landen waren twee zitjes in de Mensenrechtenraad beschikbaar. Caracas behaalde 105 stemmen. Brazilië verkreeg het andere met 153 stemmen. Costa Rica, dat probeerde te verhinderen dat Venezuela in de raad zou zetelen, kreeg 96 stemmen.

"Vanwege ernstige schendingen van de mensenrechten is het regime van Venezuela geen gepaste kandidaat voor de Mensenrechtenraad", aldus de president van Costa Rica, Carlos Alvarado, toen die op 3 oktober de late kandidatuur van zijn land aankondigde.

Een vijftigtal landen beschouwt het presidentschap van Nicolas Maduro als onwettig en steunt Juan Guaido als interim-president. Maduro heeft wel nog de steun van onder meer Rusland en China.

De verkiezing van Venezuela "is een klap", aldus Philippe Bolopion van de ngo Human Rights Watch. Die voerde een campagne tegen de kandidatuur van Venezuela, met een vijftigtal internationale en Venezolaanse ngo's. "Het is ontmoedigend om een cynische kandidatuur de geloofwaardigheid van de Mensenrechtenraad te zien bezoedelen."

De VN-Mensenrechtenraad besliste eind september nog een "onafhankelijke internationale missie" op te richten om de schending van mensenrechten in Venezuela sinds 2014 te onderzoeken. Caracas vond die beslissing "vijandig".

De Mensenrechtenraad zetelt in Genève en moet de promotie en bescherming van de mensenrechten versterken. De Verenigde Staten trokken er zich in 2018 uit terug, omdat de raad volgens Washington vooringenomen was tegenover Israël.