Venezolanen weer zonder stroom, Maduro stelt 'rantsoen' van 30 dagen in

01 april 2019

04u22

Bron: Belga, ANP 0 Na nieuwe stroomonderbrekingen in het door een politieke en economische crisis geteisterde Venezuela zitten veel inwoners weer zonder elektriciteit. De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een rantsoen van 30 dagen voor alle energie aangekondigd. Venezuela wordt al weken geteisterd door grote stroomstoringen.

Om de herstelwerkzaamheden te vergemakkelijken en zuinig om te springen met de beschikbare middelen blijven scholen en universiteiten vandaag gesloten. Dat zegt minister voor Informatie Jorge Rodríguez. Arbeiders en bedienden hoeven slechts tot 14 uur te werken. “Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de stroomvoorziening te behouden”, stelt Maduro. “We zullen de stroomoorlog winnen.”

Zware stroomonderbrekingen

Sinds begin maart zijn er in het Zuid-Amerikaanse land geregeld zware stroomonderbrekingen. De regering zegt dat de Verenigde Staten en de oppositie de stroomvoorziening saboteren. De tegenstanders van de regering spreken van een tekort aan investeringen, gebrekkig toezicht en corruptie.

Afgelopen weekend trokken Venezolanen de straat op om te protesteren tegen president Nicolás Maduro en de energiecrisis in Venezuela. Gisteren waren er door het hele land protesten uit woede over de stroomstoringen. Vrijdag viel de stroom in 20 van de 23 Venezolaanse staten uit. Sindsdien is de stroomvoorziening wisselvallig.

