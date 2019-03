Venezolanen weer aan het werk na aanhoudende elektriciteitsproblemen IB

14 maart 2019

02u19

Bron: Belga 0 In Venezuela wordt het werk vandaag hervat nadat dat een week niet mogelijk was geweest vanwege de zware elektriciteitspanne die het land vanaf 7 maart in de ban hield. Dat zegt de minister van Informatie Jorge Rodriguez.

"President Nicolas Maduro heeft besloten dat de schoolactiviteiten en het werk morgen, donderdag kunnen hervatten", verklaarde de minister live op televisie. Hij voegde eraan toe dat de stroomvoorziening in het land "voor 100 procent was hersteld", om vervolgens te nuanceren dat dit het geval is "voor zo goed als het hele land".

De dag nadat de stroom op donderdag 7 maart om 16.50 uur abrupt werd onderbroken, werd alle openbare dienstverlening stopgezet en gingen ook de scholen op bevel van de regering toe. Uiteindelijk hielden ook alle winkels de deuren dicht en lag het vervoer volledig stil.

lees verder onder de video:

“Cyberaanval”

Sinds maandagavond werd de stroomvoorziening in Caracas en in merendeel van de andere staten geleidelijk aan hersteld, met uitzondering van de deelstaten in het westen. Dinsdagavond riep president Maduro dan de "overwinning in de elektriciteitsoorlog" uit. Hij wees al sinds het begin van de stroompanne met beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten en naar de oppositie, die hij beticht van een cyberaanval tegen de belangrijkste stroomcentrale van het land.

Oppositie en waarnemers van hun kant verwijten de autoriteiten laksheid en een gebrek aan investeringen in de infrastructuur. Stroomonderbrekingen zijn in Venezuela schering en inslag, maar nooit eerder namen die pannes een dergelijke omvang aan.