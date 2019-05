Venezolanen staan al dagen in kilometerslange rij om te tanken Redactie

23 mei 2019

13u39

Bron: KameraOne 0

In Maracaibo, de tweede grootste stad van Venezuela, staan mensen al dagen in de rij om te tanken. Ondanks het feit dat Venezuela een olierijk land is, kampt het met een tekort. Daar zit de diepe crisis, waar Venezuela al jaren in vastzit, voor iets tussen. Maar ook het beleid van Trump, want de Amerikaanse president heeft sancties afgekondigd tegen het staatsoliebedrijf PDVSA. Hij wil zo de Venezolaanse president Maduro weg krijgen en oppositieleider Guaidó aan de macht helpen.

De grote inkomsten van de export waar Venezuela jarenlang kon van overleven, zijn er nu niet meer. Het staatsoliebedrijf kan niet voldoende meer produceren en dus is het voor de gewone Venezolanen wachten totdat een tankstation in de buurt terug benzine kan voorzien.

Bekijk ook: Wie is de vrouw achter de Venezolaanse oppositieleider Guaidó?