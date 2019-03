Venezolaanse stroompanne veroorzaakt door “cyberaanval, aangestuurd door Marco Rubio” kv

09 maart 2019

07u06

Bron: Belga 0 Een cyberaanval ligt aan de oorsprong van de zware stroompanne die delen van Venezuela nog altijd treft. Dat beweerde de Venezolaanse minister van Informatie Jorge Rodriguez vrijdagavond plaatselijke tijd. De aanvallers zouden het gemunt hebben op de waterkrachtcentrale van Guri, die 80 pct van het land van stroom voorziet.

De Venezolaanse regering gaat nog een stapje verder en wijst met een beschuldigende vinger naar de Republikeinse Amerikaanse senator Marco Rubio die het meesterbrein achter de aanval zou zijn. In de Verenigde Staten is Rubio een van de hevigste tegenstanders van het beleid van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. "Dit is de brutaalste aanval die het Venezolaanse volk de voorbije 200 jaar heeft moeten ondergaan", zei Rodriguez.

De oppositie rond Juan Guaido, die zichzelf uitriep tot president, wijt de stroompanne dan weer aan wanbeheer en te weinig investeringen door de regering.



Sinds vrijdagavond is de elektriciteitsvoorziening in een aantal regio's hersteld, maar andere delen van het land zitten nog altijd zonder stroom, en dat al sinds donderdagavond. De tv-zender Telesur, die aanleunt bij de Venezolaanse regering, meldde vrijdagavond dat de elektriciteit vrijdag nog hersteld zou worden. Volgens de berichten wordt de stroom hersteld in hoofdstad Caracas, in de naburige staat Miranda en in de oostelijke staten. De krant El Nacional bericht dat in sommige delen van Caracas de elektriciteit maar traag weerkeert, en dat andere regio's ervan verstoken blijven.