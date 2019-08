Venezolaanse regering bereid om dialoog te hervatten IB

16 augustus 2019

03u23

Bron: Belga 0 De Venezolaanse regering is bereid om de gesprekken met de oppositie te hervatten, maar wil wel de manier waarop er gewerkt wordt wijzigen. Dat heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza verklaard.

"Er zal een ontmoeting plaatsvinden (met de Noorse bemiddelaars) en we zullen de dialoog met een herziene werkwijze kunnen hervatten", aldus Arreaza. Over die werkwijze wordt nu nog nagedacht.

"De werkwijze die we vorige week nog gebruikten, resulteerde in een economisch embargo van de VS, aanslagen, een oproep tot samenzweringen en een staatsgreep", verklaarde Arreaza nog. "We moeten tot een werkwijze komen die vrede garandeert en samenleven en co-existentie mogelijk maakt."

Heropstart gesprekken

Vertegenwoordigers van de Noorse regering zijn momenteel in de Venezolaanse hoofdstad Caracas om de gesprekken tussen de regering van Nicolas Maduro en de oppositie herop te starten. Dat liet oppositieleider Juan Guaido woensdag weten.

De gesprekken werden op 7 augustus afgebroken nadat Maduro zijn delegatie niet naar Barbados stuurde, waar de onderhandelingen plaatsvonden onder leiding van Noorwegen. De president wilde zo protesteren tegen de nieuwe sancties die de VS aan zijn regering hadden opgelegd.