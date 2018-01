Venezolaanse rebellenleider gedood bij politieactie kv

Oscar Perez leidde het clandestiene verzet tegen het socialistische regime van president Nicolas Maduro. De Venezolaanse rebellenleider Oscar Perez is gisteren om het leven gebracht bij een actie van de politie. Hij werd samen met zes andere leden van een "terreurcel" gedood, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Nestor Revelor op de openbare omroep bekendgemaakt. Perez beschouwde zichzelf als de leider van de rebellen die het land van het socialistisch juk willen bevrijden.

Gisteren werd al melding gemaakt van een actie van de ordediensten in het district El Junquito, niet ver van Caracas. Het was de bedoeling om de 36-jarige Perez op te pakken, maar de operatie mondde uit in hevige vuurgevechten.

Tot nu toe bestond er geen duidelijkheid over het lot van Perez. Maar minister Revelor benadrukt nu dat Perez een van de zeven "terroristen" is die bij de actie gedood werd. De actie kostte ook het leven aan twee politiemensen.

De gewezen politieagent Perez had eind juni 2017 van zich laten horen, toen hij als piloot van de politie-eenheid CICPC met een gestolen helikopter het ministerie van Binnenlandse Zaken had beschoten en granaten naar het hooggerechtshof had gegooid. Niemand werd toen gewond, maar president Nicolas Maduro sprak van een poging tot staatsgreep. Sindsdien was Perez op de vlucht. Het regime van president Maduro bestempelde hem als "staatsvijand nummer 1".