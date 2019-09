Venezolaanse procureur-generaal opent onderzoek naar oppositieleider Guaido kv

07 september 2019

01u43

Bron: Belga 2 De Venezolaanse procureur-generaal heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij een onderzoek zal openen naar oppositieleider Juan Guaido voor mogelijk verraad.

Guaido wordt ervan verdacht te onderhandelen met buurland Guyana zodat Venezuela niet langer Esequibo zou opeisen. Dat is een grensgebied dat nu wordt gecontroleerd door Guyana.

De oppositieleider zou daarvoor Britse steun kunnen zoeken, verklaart procureur-generaal Tarek William Saab in de krant El Universal. Guyana is het enige Engelssprekende land in Zuid-Amerika.



Tientallen landen hebben Guaido erkend als interim-president van Venezuela, maar hij slaagt er niet in om president Nicolas Maduro af te zetten, die de steun krijgt van het leger.

