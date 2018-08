Venezolaanse president verhoogt minimumloon opnieuw met 3.500 procent kv

18 augustus 2018

06u53

Bron: Belga 1 De Venezolaanse regering trekt het minimumloon op tot "1.800 soevereine bolivar". Dat heeft president Nicolas Maduro vrijdag aangekondigd. Wanneer de verhoging met 3.462 procent precies zal worden doorgevoerd, is niet duidelijk.

De "soevereine bolivar" gaat vanaf maandag in omloop. Het gaat om een beslissing van Maduro om vijf nullen van de bolivar te schrappen vanwege de hyperinflatie in Venezuela. De munt zal voortaan ook gekoppeld worden aan de cryptomunt petro, die in februari werd aangekondigd, maar nog niet in omloop is. Volgens de president zal 1 petro ongeveer 60 dollar waard zijn.

Het gaat al om de vijfde verhoging van het minimumloon dit jaar in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens de huidige munt gaat het om een stijging van 5,2 miljoen bolivar (minder dan 1 dollar waard op de zwarte markt) naar 180 miljoen bolivar (ongeveer 28 dollar op de zwarte markt).

Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land bij onveranderd beleid tegen het einde van 2018 zal oplopen tot 1 miljoen procent.