Venezolaanse president Maduro vraagt Mexico en Uruguay om te bemiddelen

07 april 2019

04u41

Bron: Belga

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft zaterdag Mexico en Uruguay gevraagd om een nieuwe bemiddelingspoging te ondernemen. Beide landen hadden al eens eerder een poging gedaan om de politieke crisis helpen op te lossen in het land. De socialistische regering en de door de VS gesteunde oppositie zijn er in een bittere machtsstrijd verwikkeld.