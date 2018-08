Venezolaanse president houdt oppositieleden verantwoordelijk voor "aanslag met drones" kg

08 augustus 2018

07u14

Bron: Belga 0 Na de vermoedelijke poging tot aanslag op de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft het autoritaire staatshoofd enkele prominente oppositieleden in verband gebracht met de feiten. "De getuigenissen wijzen naar Julio Borges, die in een herenhuis in Bogotá woont. We weten dat hij zo laf is om betrokken te zijn bij zo'n zaak", zei Maduro gisteren in een televisietoespraak.

Borges is een van de bekendste tegenstanders van de Venezolaanse regering. Vorig jaar kreeg hij de Sacharov-mensenrechtenprijs van het Europees Parlement.

De regering zegt dat vermoedelijke aanslagplegers dit weekend met een drone probeerden om een bomaanslag te plegen. Tijdens een toespraak op de staatstelevisie was een explosie te horen. Maduro bleef ongedeerd, maar volgens officiële bronnen raakten zeven nationale gardesoldaten wel gewond.



Zes verdachten zijn al opgepakt. In zijn toespraak toonde Maduro een video met bekentenissen van een arrestant. De opdrachtgevers van de moord zouden vanuit buurland Colombia geopereerd hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal uitleveringsverzoeken sturen naar Colombia en de VS, zegt Maduro.

"In scène gezet"

Borges zelf zegt in een reactie dat de aanslag in scène is gezet. "Noch het land, noch de wereld geloven in deze farce van een aanslag. We weten allen dat dit opgezet spel is om ons te vervolgen en veroordelen. Wij die ons verzetten tegen de dictatuur."