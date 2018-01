Venezolaanse partijen vechten voor deelname aan verkiezingen kv

28 januari 2018

02u50

Bron: Belga 0 Twee Venezolaanse oppositiepartijen zijn zaterdag doorgegaan met pogingen om deel te kunnen nemen aan de komende presidentsverkiezingen. Eerder deze week werd de alliantie 'Tafel van Democratische Eenheid' (MUD) uitgesloten.

Accion Democratica (AD) en Primero Justicia begonnen handtekeningen te verzamelen om zich bij de kiescommissie te kunnen registreren. "AD geeft zich niet over voor een regime dat het mogelijk maakt om de deuren voor democratische verandering gesloten te houden", zei secretaris-generaal Henry Ramos Allup via Twitter.

Eerder had het hoogste Venezolaanse hof geweigerd om MUD te registeren, waar AD en Primero Justicia deel van uitmaken. Het argument was dat er verschillende partijen verenigd waren in de MUD en dat de groep bijgevolg het verbod op dubbel lidmaatschap schond. De MUD is de grootste alliantie van de oppositie en ze controleert de Nationale Assemblee, die inmiddels macht is ontnomen.

De socialistische regering wil de presidentiële verkiezing, die gepland was in december, vervroegen tot ten laatste eind april. Hoewel het olieproducerende Zuid-Amerikaanse land een diepe politieke en economische crisis doormaakt, maakt president Nicolas Maduro een grote kans om herverkozen te raken. Bij anti-regeringsprotest kwamen vorig jaar meer dan honderd personen om het leven. Oppositieleiders zitten in de gevangenis, zijn naar het buitenland gevlucht of zijn al uitgesloten van verkiezingsdeelname.