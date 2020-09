Venezolaanse oppositiepartijen bundelen krachten en boycotten parlementsverkiezingen IB

08 september 2020

01u56

Bron: Belga 0 Zevenendertig Venezolaanse politieke partijen hebben zich maandag bij een pact aangesloten waarmee ze de parlementsverkiezingen van 6 december verwerpen. Dat meldt het kabinet van oppositieleider Juan Guaido.

Bedoeling van het pact is om "Venezuela te bevrijden" en de "soevereiniteit aan het volk teruggeven". Dat kan enkel door het vertrek van president Nicolas Maduro, klinkt het. Volgens de krant El Nacional hebben nog eens 105 burgerorganisaties het pact ondertekend.

Op 6 december vinden in Venezuela verkiezingen plaats, maar verschillende oppositiepartijen lieten eerder al weten dat ze daar niet aan zullen deelnemen. Ze verwijten Maduro alle macht in Venezuela naar zich toe te hebben getrokken en alles te controleren. Dat maakt vrije en eerlijke verkiezingen onmogelijk. Het heeft volgens hen dus geen zin mee te doen.

Gratie

Vorige week maakte de Venezolaanse regering bekend dat 110 politieke tegenstanders gratie kregen. Het ging om oppositieleden die in de gevangenis of in ballingschap zitten. Bedoeling was om de oppositiepartijen ertoe aan te zetten om toch deel te nemen aan de verkiezingen.

Maandag riep Guaido het leger nog op om de verkiezingen ook te boycotten en om "de internationale druk op de regering te verhogen".