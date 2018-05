Venezolaanse oppositie klaagt onregelmatigheden bij verkiezingen aan IB

21 mei 2018

00u23

Bron: Belga 3 Bij de verkiezingen in Venezuela heeft de oppositie president Nicolas Maduro ervan beschuldigd de verkiezingen te manipuleren. Zijn grootste uitdager Henri Falcon sprak al vrij snel van honderden klachten.

Ook de evangelische predikant Javier Bertucci sprak enkele uren voor het sluiten van de stembussen van minstens 1.400 gedocumenteerde en aan de nationale kiesraad overgemaakte (CNE) onregelmatigheden. Volgens hem zal dat aantal nog oplopen tot ruim 2.000.

Falcon klaagt onder meer aan dat leden van de regerende socialistische partij identiteitscontroles uitvoerden in de buurt van stembureaus en kiezers beloningen beloofden als ze voor Maduro zouden stemmen. Daarnaast werden verscheidene waarnemers van Falcon verhinderd om kieslokalen te betreden en werd een van hen, in de noordwestelijke stad Barquisimeto, in elkaar geslagen door soldaten.

Lage opkomst

De opkomst tijdens de verkiezingen lag zondag heel laag. Volgens de socialistische partij was rond de middag slechts 2,5 miljoen van de 20,5 miljoen kiesgerechtigden opgedaagd. De stembusgang werd dan ook geboycot door de drie belangrijkste oppositiepartijen, die zich verenigd hebben in de coalitie "Tafel van Democratische Eenheid" (MUD). Volgens hen zou deelnemen de illegale verkiezingen legitimeren.

Ondemocratische verkiezingen

Ook vanuit het buitenland kwam er veel kritiek op de stembusgang. Veertien Zuid-Amerikaanse landen, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de verkiezingen als ondemocratisch veroordeeld. De Amerikanen breidden hun sancties tegen Venezuela ook uit.

Naast Maduro, Falcon en Bertucci deed ook nog de afvallige socialist Reinaldo Quijada zondag een gooi naar het presidentschap. De overwinning lijkt zeker voor Maduro, maar ook Falcon heeft een waterkans op de zege.