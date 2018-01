Venezolaanse leger richt bloedbad aan onder opstandelingen: rebellenleider deelt aanval via sociale media kv

Bron: Belga, Reuters 4 REUTERS Rebellenleider Oscar Perez in een van zijn laatste videoboodschappen tijdens de schietpartij. Het Venezolaanse leger heeft tijdens een grootschalige operatie een groep opstandelingen aangevallen die tot rebellie tegen president Nicolás Maduro had opgeroepen. De regering deelde maandag mee dat er verschillende mensen werden gedood en verwond.

Sinds vanmorgen was het district El Junquito niet ver van Caracas omsingeld. Het kwam er tot hevige vuurgevechten. Via sociale media meldde zich de al een half jaar gezochte leider van de rebellen, Oscar Perez, vanuit zijn schuilplaats, zwaar bloedend en gewapend. Hij wordt door de socialisten als een "terrorist" beschouwd en geldt als staatsvijand nummer 1. Er werden minstens vijf mensen gearresteerd. Momenteel is nog onduidelijk of Perez de schietpartij heeft overleefd.

EPA Eenheden van het leger op weg naar de district El Junquito, net buiten Caracas.

Politici uit de oppositie riepen vandaag op tot een eerlijk proces voor Perez. "Er is geen doodstraf in Venezuela," tweette Yajaira Forero, parlementslid van de oppositie. "We eisen dat het recht op leven van mijnheer Oscar Perez gerespecteerd wordt. Als hij een misdrijf began heeft, moet hij berecht worden door een gerechtshof, zoals de wet stelt."

AFP Oscar Perez tijdens een betoging tegen de regering van Maduro in Caracas op 13 juli 2017.

Piloot bij politie

Perez had eind juni 2017 van zich laten horen, toen hij als piloot van de politie-eenheid CICPC met een gestolen helikopter het ministerie van Binnenlandse Zaken had beschoten en granaten naar het hooggerechtshof had gegooid. Niemand werd toen gewond, Maduro sprak van een poging tot staatsgreep.

Perez beschouwt zichzelf als de leider van de rebellen die het land van het socialistisch juk willen bevrijden. Door wanbeheer en dalende olie-inkomsten staat het land met de wereldwijd grootste oliereservoir voor een nakend faillissement, met de hoogste inflatie ter wereld en burgers die nauwelijks nog levensmiddelen kunnen aanschaffen in de supermarkten. De laatste tijd zijn de plunderingen in het land dan ook toegenomen.

AFP

"Ze willen ons vermoorden"

In een manifest sprak Perez van een "coalitie tussen leger, politie en burgers", maar de rebellengroep bleef eerder klein. Toen hij met zijn aanhangers omsingeld werd, waarschuwde hij er via Instagram voor dat er in de woonzone in het district ook burgers aanwezig zijn. "Ze willen niet dat we ons overgeven, ze willen ons vermoorden." Op de achtergrond klinken geweerschoten.

"Venezuela, verlies de hoop niet... Enkel jullie hebben nu de macht opdat we allemaal vrij kunnen zijn," zei hij in een eerdere video, waarin hij aan zijn kinderen meedeelde dat hij van hen hield en dat hij hoopt hen weer te zien. Perez postte zijn laatste video omstreeks 10.30 uur. Zijn lot is nog onduidelijk.

AFP Het leger kwam met ter plaatse.