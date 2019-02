Venezolaanse interim-president Guaidó: hulp gaat 23 februari Venezuela binnen TT

12 februari 2019

23u05

De Venezolaanse oppositieleider en interim-president Juan Guaidó Márquez heeft tijdens een grote betoging in Caracas aangekondigd dat er op 23 februari humanitaire hulp uit de VS Venezuela binnen wordt gebracht. Het regime van de machthebber Nicolás Maduro wil dat voorkomen en wijt de nijpende tekorten in het land aan Amerikaanse sancties.

Bij de Colombiaanse grensstad Cúcuta worden hulpgoederen verzameld bij een nieuwe verkeersbrug naar Venezuela, maar die is aan de Venezolaanse kant geblokkeerd. Het is niet duidelijk hoe Guaidó de hulpgoederen, onder meer geneesmiddelen en voedsel, het land in wil krijgen. Hij lijkt te hopen met de betogingen de druk op delen van de strijdkrachten op te voeren en ze over te halen toch te helpen.

De nood is enorm in het olierijke Zuid-Amerikaanse land. Jarenlang wanbeleid van Maduro en diens links-populistische voorganger Hugo Chávez (1954-2013) hebben het olierijke land hulpbehoevend gemaakt. Er heerst honger en het ontbreekt aan de meest essentiële zaken en daarom zijn minstens 2,3 miljoen mensen de afgelopen jaren het land ontvlucht. Het is grootste migratiecrisis in Zuid-Amerika sinds lang.

Maduro zegt net te zijn herkozen en dat er over zes jaar weer presidentsverkiezingen komen. Maar tientallen landen, inclusief de VS, Colombia, Brazilië, Duitsland, Spanje en Nederland erkennen sinds vorige maand Guiadó als interim-president. Maduro's gehate regime overleeft door de betrokkenheid van hoge militairen bij het verhandelen van de bodemschatten, bij gesjoemel met de officiële wisselkoers van het vrijwel waardeloze geld en bij internationale cocaïnesmokkel. De oppositie hoopt dat de lagere rangen in de strijdkrachten die ook onder tekorten lijden, Maduro's regime laten vallen.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza heeft in New York bij de VN-chef António Guterres beklemtoond dat “er geen humanitaire crisis in Venezuela is, maar enkel een economie die slachtoffer is van een blokkade”. Het was al zijn tweede bezoek aan Guterres in een maand tijd. Arreaza zei dat hij over hulp van VN-instanties aan de Venezolaanse economie heeft gesproken.