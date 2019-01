Venezolaans hooggerechtshof verklaart leiderschap van parlement ongeldig

21 januari 2019

Bron: afp

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft het leiderschap van het parlement onwettig verklaard. Het parlement is de enige instelling in het land die in handen is van de oppositie, en noemde zelf onlangs de herverkiezing van president Nicolas Maduro voor een tweede termijn onwettig.