Venezolaans gerecht verbiedt zelfverklaarde president Guaidó het land te verlaten IB

30 januari 2019

02u17

Bron: Belga 0 Het Venezolaanse gerecht heeft Juan Guaidó, de zelfverklaarde president, verboden om het land te verlaten. Er loopt een vooronderzoek naar de 35-jarige voorzitter van het parlement, die gesteund wordt door de Verenigde Staten, vanwege "acties die de vrede in de republiek hebben geschaad". Dat zegt de voorzitter van het Hooggerechtshof, Maikel Moreno.

Tot het onderzoek rond is, mag Guaidó het land niet verlaten en worden zijn bankrekeningen bevroren. Het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in Venezuela, is getrouw aan de socialistische partij van Maduro, die alle leden ervan heeft benoemd.

lees verder onder de video:

“Democratie saboteren”

Het Witte Huis had eerder op de dag Venezuela gewaarschuwd. "Wie de democratie probeert te saboteren en Guaidó aanpakt, zal de gevolgen dragen", tweette John Bolton, Nationaal Veiligheidsadviseur van de uiterst rechtse president Donald Trump. "Het enige antwoord van het regime is vervolging, repressie", zei Guaidó zelf aan de pers. Hij deed een oproep aan het gerecht. "U hoeft zichzelf niet op te offeren voor de usurpator (de ‘onrechtmatige bezitnemer’ Maduro, red.) en zijn bende.”

“Reddingsplan voor het land”

Het door Guaidó geleide Venezolaanse parlement, dat vastberaden is om Nicolas Maduro van de macht te verdrijven, kwam bijeen om te praten over “een reddingsplan voor het land” en de mogelijkheid van “vrije en transparantie verkiezingen”. Guaidó riep daarna op om van woensdag tot zaterdag te betogen, op een moment dat alle ogen gericht zijn op het land, dat gebukt gaat onder een economische crisis.

De Verenigde Staten opperden vandaag de mogelijkheid van nieuwe sancties tegen president Nicolas Maduro, om die verder te verzwakken. Maandag had de VS al sancties uitgevaardigd tegen oliebedrijf PDVSA, een pijler van de Venezolaanse economie.