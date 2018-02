Venezolaan met 46 goudstaven ter waarde van 1,7 miljoen betrapt op luchthaven van Aruba Man wilde 50 kg aan edelmetaal naar Nederland smokkelen Kees Graafland

11 februari 2018

17u57

Bron: AD.nl 0 Op de luchthaven van Aruba is gisterenavond een Venezolaanse man aangehouden met 46 staven goud. De man wilde met de 50 kilo aan edelmetaal ter waarde van 2,1 miljoen dollar (ruim 1,7 miljoen euro) met KLM naar Nederland vliegen. Hij wordt verdacht van goudsmokkel en valsheid in geschrifte.

Het Openbaar Ministerie Curaçao maakte de aanhouding vandaag bekend. In het bericht is een foto te zien van de geopende koffer met daarin de goudstaven van verschillend formaat. Het OM meldt dat de man voorlopig vastzit voor verhoor en dat het onderzoek verdergaat.

"Nooit eerder is zo'n grote lading goud in beslag genomen op de luchthaven", zegt woordvoerder Norman Serphos namens het OM Curaçao. "Het gebeurt ook niet regelmatig, dat maakt het zo bijzonder."

Lees verder onder het facebookbericht van het OM.

'Witwasmachine'

Een maand geleden pleitte het Nederlandse SP-Kamerlid Ronald van Raak nog voor politieonderzoek naar de smokkel van Venezolaans goud dat via de Nederlandse Antillen in het Caribisch gebied gaat. Hij deed dat naar aanleiding van onderzoek door journalist Bram Ebus, die onderzoek deed naar de illegale mijnbouw in Venezuela. De Nederlander kwam erachter dat goud op grote schaal wordt gesmokkeld naar Curaçao (en Aruba).

Kamerlid Van Raak toen: "Kennelijk werken de eilanden als witwasmachine voor illegaal goud."