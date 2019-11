Venetië zet zich schrap voor de volgende golf ADN

17 november 2019

10u14

Bron: ANP 0 Na de hevige overstromingen van afgelopen week, staat Venetië vandaag opnieuw een uitzonderlijk hoog waterpeil te wachten.

De verwachting van de autoriteiten is dat het peil aan het begin van de middag tot 1,60 meter hoog kan komen. Dat is niet zo hoog als de 1,87 meter die dinsdag de Italiaanse stad blank zette, maar stukken hoger dan de 80 tot 90 centimeter die als normaal gelden tijdens hoogwater.

"Het zal een zware dag worden, maar we zijn er klaar voor", zei burgemeester Luigi Brugnaro gisteren. De schade bedraagt volgens hem al ongeveer een miljard euro. Alleen al de helft van de 120 kerken in de historische stad zijn volgestroomd met zout water. Hetzelfde geldt voor het beroemde San Marcoplein en de gelijknamige kathedraal, die dinsdag voor de zesde keer in 1.200 jaar werd overspoeld. De laatste vier keer waren in de afgelopen 20 jaar.

De overstromingen zijn het gevolg van een combinatie tussen hoogwater, versterkt door volle maan, een harde wind en hevige regenval. Daarbij zakt de stad steeds verder weg en stijgt de zeespiegel. De burgemeester legt een direct verband met klimaatverandering.