Venetië kampt met uitzonderlijk hoge waterstand IB

13 november 2019

00u42

Bron: Belga 0 Venetië wordt deze nacht getroffen door een uitzonderlijk hoog waterniveau. Gevreesd wordt dat het peil vannacht tot boven de 1,90 meter hoog kan stijgen. Het fenomeen van de overstromingen in de Dogenstad wordt ook wel ‘acqua alta’, letterlijk ‘hoog water', genoemd.

"We zien ons geconfronteerd met een meer dan uitzonderlijk waterniveau. Iedereen is gemobiliseerd om deze noodtoestand het hoofd te kunnen bieden", twitterde burgemeester van Venetië, Luigi Brugnaro, die over een “dramatische situatie” spreekt.

Op 4 november 1966 werd Venetië het zwaarst getroffen door ‘acqua alta’: toen stond het water 194 centimeter hoog. De rest van Italië had toen eveneens te kampen met enorm zware overstromingen.