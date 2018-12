Venetiaans miljardenproject leert Italië vooral hoe je klimaatverandering níet moet aanpakken Jarl van der Ploeg

03 december 2018

13u26

Bron: de Volkskrant 1 Maandag begint in Katowice de nieuwe klimaattop. Venetië, een van de steden die getroffen wordt door het veranderende klimaat, is de strijd tegen de stijgende zeespiegel aan het verliezen. De stormvloedkering die de stad tegen het water moet beschermen, staat symbool voor hoe klimaatverandering vooral niet moet worden aangepakt.

“Ruik je dat?”, vraagt Carlo Alberto Tesserin (80) in het voorportaal van de San Marcobasiliek, een van de mooiste kerken ter wereld. Vroeger was deze heilige plek het centrum van een wereldmacht, inmiddels hangt er de muffe lucht van natte hond. Iets soortgelijks geldt voor de baan van Tesserin: ooit, ten tijde van de Republiek, was de Eerste Procurator van de San Marco een van de meest prominente functies ter wereld, inmiddels houdt hij zich vooral bezig met het rottende hout en de blubber die het veranderende klimaat met zich meebrengt.

Venetië is een stad van 188 eilanden waar de bewoners in de 5de eeuw naartoe vluchtten, toen Attila de Hun plunderend door hun nederzettingen trok. Die verhuizing pakte de eerste paar eeuwen prima uit – Venetië werd een wereldmacht en bovendien de mooiste stad ter wereld – maar de laatste tijd gaat het iets minder voortvarend.

