Veilinghuis verkoopt persoonlijke bezittingen van Oskar Schindler

01 maart 2019

08u02

Bron: Daily Mail 0 Het Amerikaanse veilinghuis RR Auction verkoopt een aantal persoonlijke bezittingen van Oskar Schindler, die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven redde van 1.200 joden. Het totale prijskaartje bedraagt zo’n 22.000 euro.

Enkele spullen, waaronder een kompas, een horloge en twee Parker-vulpennen, staan te koop op de veilingsite van RR Auction. De voorwerpen zijn niet apart verkrijgbaar, zo staat op de site te lezen. De bezittingen van de Duitse industrieel waren eigendom van zijn vrouw Emilie. Zij stierf in 2001.



Het heldenverhaal van Oskar Schindler is dankzij Steven Spielbergs film ‘Schindler’s List’ alom bekend. Schindler wist gedurende de Tweede Wereldoorlog ruim 1.200 joden te behoeden voor een gewisse dood in de gaskamers.

Toen de Russen Polen binnenvielen in augustus 1944 en de Duitsers uit wraak aan het moorden sloegen, vervoerde Schindler joodse mannen en vrouwen naar het werkkamp Brünnlitz waar hij een munitiefabriek had. De namen van de mensen die hij zo redde, zette hij op papier en staat bekend als Schindlers Lijst. In mei 1945 werden ze door de Russen bevrijd.

Schindler stierf in 1974 op 66-jarige leeftijd in Hildesheim, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen, aan een hartaanval.