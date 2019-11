Veilinghuis verkoopt diskette met handtekening van Steve Jobs vanaf 6.812 euro ttr

27 november 2019

11u40

Bron: CNET 1 Veilinghuis RR Auction veilt een diskette met een handtekening van Apple-oprichter Steve Jobs, die in oktober 2011 overleed. De startprijs bedraagt 7.500 dollar (omgerekend zo’n 6.812 euro). Intussen heeft iemand 5.000 dollar (4.542 euro) geboden.

Volgens CNET gaat het om een oude Macintosh-diskette met daarop software voor het System 6-besturingssysteem. Dat systeem werd gebruikt tussen 1988 en 1991 op computers van Apple. In een mededeling stelt het veilinghuis RR Auction dat voorwerpen met de handtekening van Jobs erg zeldzaam zijn. De Apple-oprichter signeerde naar verluidt zo weinig mogelijk, omdat hij vond dat voorwerpen van Apple het resultaat waren van teamwork. Het is niet bekend hoe de gesigneerde diskette bij het veilinghuis terechtkwam.

De zeldzame objecten die wel door Steve Jobs gesigneerd werden, zijn veel geld waard. Onlangs nog ging bij hetzelfde veilinghuis een editie van het blad Newsweek met een handtekening van Jobs onder de hamer voor 45.000 euro.



Decennialang was de floppy of diskette het instrument bij uitstek om info van de computer op te slaan en gemakkelijk te vervoeren. De verkoop van de floppy kreeg een stevige deuk in 1998 toen Apple zijn iMac op de markt bracht zonder een gleuf voor een diskette. De laatste floppypdisks werden in 2011 door Sony geproduceerd.