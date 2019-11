Veiling muziekstuk Mozart levert naar verwachting meer dan 150.000 euro op ttr

07 november 2019

22u23

Bron: anp 0 Een handgeschreven muziekstuk dat componist Wolfgang Amadeus Mozart op 16-jarige leeftijd maakte gaat onder de hamer. De originele partituur wordt op 18 november geveild in Parijs en levert naar verwachting tussen de 150.000 en 200.000 euro op. Het stuk werd in 1772 gemaakt.

"Het is de enige versie", zei Simon Maguire, specialist op het gebied van muziekstukken bij veilinghuis Sotheby's. "Mozart schreef altijd eerste versies zonder ze te bewerken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Beethoven, die ze eindeloos herzag".



Het stuk is na de dood van Mozart door zijn zus bewaard in de Oostenrijkse stad Salzburg. Daarna werd hij opgenomen in de collectie van schrijver en verzamelaar Stefan Zweig (1881-1942), die veel bekende muziekstukken in zijn collectie had.

Mozart begon op jonge leeftijd al met componeren. De componist overleed op 35-jarige leeftijd in Wenen.