Veiligheidsraad verwerpt VS-ontwerpresolutie over Gaza die Hamas verantwoordelijk stelt voor geweld

02 juni 2018

01u13

Bron: Belga 0 De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag een ontwerpresolutie van de VS verworpen die het Palestijnse Hamas verantwoordelijk stelt voor het recente geweld in de Gazastrook. De VS stemde als enige vóór de tekst. Elf landen onthielden zich. Koeweit, Bolivia en Rusland stemden tegen.

Eerder had de VS zijn veto gesteld tegen een ontwerpresolutie van Koeweit. Die eiste dat Palestijnen in Gaza en op de Westoever zouden beschermd worden.