Veiligheidsman van president Macron in staat van verdenking gesteld KVE

22 juli 2018

22u29

Bron: Belga 1 In verband met geweldpleging door veiligheidsmedewerker van het Elysée Alexandre Benalla zijn hijzelf en de vier andere verdachten in staat van verdenking gesteld, zo heeft het parket van Parijs vanavond meegedeeld.

Benalla zelf en medewerker Vincent Crase van de presidentiële partij La République en marche zijn beschuldigd van "geweldpleging in groep".

Drie politieagenten die reeds zijn geschorst omdat zij beelden van bewakingscamera's aan Benalla zouden hebben doorgespeeld, zijn in verdenking gesteld voor het "afwenden van beelden van een systeem van videobewaking" en "schending van het beroepsgeheim". Conform de vordering van het parket staan ze alle vijf onder gerechtelijk toezicht.

Op beelden van een betoging op 1 mei die volgens de krant Le Monde gemaakt werden op de Place de la Contrescarpe in het 5de arrondissement van Parijs, is te zien hoe agenten een betoger op de grond werken. Later snelt een man zonder uniform, maar wel met een politiehelm, toe, die de betoger wegtrekt van de agenten, hem meerdere klappen uitdeelt en op de grond werkt. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd is, wandelt hij snel weg uit angst voor herkenning.

Le Monde herkende op de beelden Alexandre Benalla, die binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk is voor de veiligheid van de president. De identiteit van de man werd aan de krant bevestigd door kabinetschef Patrick Strzoda. Hij werd twee weken geschorst en vervolgens overgeplaatst naar administratieve taken, klonk het bij de president.

Benalla werd na veel dralen ook ontslagen.