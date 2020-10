Veiligheidsdiensten treden hard op tijdens protesten in Wit-Rusland: “Waterkanonnen en geluidsgranaten gebruikt” TTR

11 oktober 2020

19u10

Bron: Belga 0 Bij het begin van nieuwe protesten in Wit-Rusland tegen president Aleksandr Loekasjenko hebben de veiligheidsdiensten hard opgetreden tegen de manifestanten en vele mensen opgepakt. Dat meldt het persagentschap Interfax. Er zouden al 50 mensen zijn opgepakt, onder wie ook verschillende journalisten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie het waterkanon en geluidsgranaten ingezet om de manifestanten uiteen te jagen.

"Waterkanonnen en stungranaten zijn gebruikt in Minsk", aldus de woordvoerster van het ministerie. Onafhankelijke Wit-Russische media verspreidden beelden van brutale arrestaties, in wat lijkt op de meest gewelddadige repressie van een manifestatie in de Wit-Russische hoofdstad sinds midden augustus.

De actievoerders waren de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Loekasjenko, ondanks een verbod. Op foto's en video's was al te zien hoe mensen in grote groepen in de hoofdstad Minsk naar het stadscentrum trekken. Veiligheidsdiensten in zwarte uniformen sloegen op mensen en sleepten ze minibusjes in.

Waarnemers berichtten dat het mobiel internet tijdelijk is afgesloten. Daarmee willen de autoriteiten verhinderen dat de manifestanten afspreken welke protestroute te nemen. In Minsk zijn verschillende metrostations afgesloten, zodat de mensen niet meer in het centrum geraken.

Het is het negende opeenvolgende weekend dat in de voormalige Sovjetrepubliek tegen Loekasjenko wordt gedemonstreerd. Die claimde de overwinning van de verkiezingen op 9 augustus terwijl volgens de actievoerders is gefraudeerd. De demonstranten eisen het ontslag van Loekasjenko, de vrijlating van alle politieke gevangenen en eerlijke en vrije nieuwe verkiezingen.