Veiligheidsbronnen: “Dader ontmoette extreemrechtse groepen tijdens verblijf in Europa” LH

17 maart 2019

09u52

Bron: The Independent, The Daily Telegraph, Sky News 0 Brenton Tarrant, de dader van de aanslagen in Christchurch, ontmoette extreemrechtse groepen tijdens een bezoek aan Europa twee jaar geleden. Dat schrijft de Britse krant The Independent op basis van veiligheidsbronnen. Volgens The Sunday Telegraph verbleef Tarrant in 2017 een paar weken in Groot-Brittannië en radicaliseerde hij tijdens dat verblijf. Enkele landen in de Balkan die Tarrant al zeker bezocht, proberen zijn handel en wandel in kaart te brengen.

Veiligheidsdiensten onderzoeken momenteel volop de internationale banden van Tarrant en of hij de voorbije jaren extreemrechtse personen of organisaties heeft ontmoet tijdens de reizen die hij na de dood van zijn vader, in 2010, maakte. Naar alle waarschijnlijkheid bezocht hij daarbij meerdere landen in Europa, en Pakistan en Noord-Korea. “Misschien is er in een van die landen een klik gekomen”, zei de uitbaatster van het trainingscomplex waar hij bijna tien jaar geleden werkte.

Terrant schreef in zijn manifest dat zijn reis door Frankrijk in 2017 hem inspireerde. Hij beweert er met zijn eigen ogen “de invasie van Frankrijk door niet-blanken” te hebben vastgesteld. Volgens The Daily Telegraph zou Tarrant in 2017 ook naar Groot-Brittannië zijn afgereisd als onderdeel van een twee maanden durend verblijf in Europa, waarbij hij ook Frankrijk, Spanje en Portugal bezocht. Volgens bronnen aan The Daily Telegraph is hij tijdens die reis “geradicaliseerd”.

Oswald Mosley

Terrant postte in de drie dagen die voorafgingen aan de aanslag een reeks video’s en artikels op zijn Facebookaccount die verband hielden met Groot-Brittannië. Hij verwees naar toespraken van de vooroorlogse fascistische leider Oswald Mosley, naar wie hij ook in zijn manifest verwees als een voorbeeld. Tarrant deelde ook een officiële advertentie van het Britse leger die de religieuze diversiteit aantoonde met een biddende moslimsoldaat. De dader deelde ook nog een statistiek over de etnische samenstelling van de Britse bevolking.

‘Er is zeker sprake van invloed van Brits extreemrechts. Deze extreme ideeën kunnen niet vanzelf ontstaan’ Voormalig commandant Britse Joint Forces Command

Een voormalig commandant van het Joint Forces Command van het leger zegt aan Sky News dat “hij zeker is dat er sprake is van een invloed van Brits extreemrechts. Deze extreme ideeën kunnen niet vanzelf ontstaan. Je wordt beïnvloed door gebeurtenissen of mensen, dus ik vermoed dat er een zekere mate van radicalisering is geweest.”

Balkan

Autoriteiten in Bulgarije, Turkije en Kroatië bevestigden gisteren al dat de Australiër deze landen heeft bezocht. Een hoge overheidsfunctionaris vertelde aan CNN dat Tarrant “meerdere keren naar Turkije is gereisd” en “langere tijd verbleef in het land”. De politie in Kroatië bracht een verklaring naar buiten dat hij in december 2016 en januari 2017 in dat land was. Bosnië en Servië konden niet bevestigen dat Tarrant daar op bezoek is geweest. Na zijn verblijf in Bulgarije zou Terrant ook doorgereisd zijn naar Hongarije.

De Bulgaarse hoofdaanklager verklaarde gisteren dat Tarrant vorig jaar tal van plekken bezocht die bekend zijn geworden in de strijd tussen de christenen en de Ottomanen.

De fascinatie van Tarrant voor de religieuze conflicten op en rond de Balkan werd al duidelijk in het filmpje dat hij deelde van de gruweldaad. Daarin klonk bijvoorbeeld een strijdlied uit de Servische Balkan, waarin het verjagen van Bosnische-moslims wordt bezongen. Ook had hij zijn wapens beplakt met verschillende namen, onder meer die van een Montenegrijnse generaal die Ottomanen in de 19de eeuw bestreed.

“Gewone toerist”

Tot slot sprak CNN met de eigenaar van het Osho Thang Hotel in Nagar, gelegen in Gilgit-Baltistan in het uiterste noorden van Pakistan. Ook dat land zou de schutter bezocht hebben. De hoteluitbater beschreef Tarrant als een “gewone toerist”. “Ik herinner me dat hij een fan was van het lokale eten”, zei de man nog. Tarrant had in een Facebookbericht lovende woorden over zijn reis naar Pakistan.