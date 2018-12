Veiligheidsalarm afgekondigd op alle Duitse luchthavens: “Politie op zoek naar vier verdachten met aanslagplannen” KVE

20 december 2018

18u46

Bron: SWR, Focus, Die Welt, Bild 31 Volgens Duitse media is de politie op zoek naar vier verdachten met islamitische achtergrond die mogelijk een aanslag plannen op een luchthaven in Zuidwest-Duitsland. De mannen werden eerder al gespot op de luchthavens van Stuttgart en Parijs waar ze verdachte handelingen stelden. De Duitse autoriteiten hebben nu een veiligheidsalarm afgekondigd op alle Duitse luchthavens.

Twee verdachten zijn vader en zoon en wonen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, zo verklaarde de Duitse terrorismedeskundige Holger Schmidt. Eerder waren ze al de Franse veiligheidsdiensten opgevallen omdat ze foto’s hadden genomen in de luchthaventerminal van ‘Charles de Gaulle’ in Parijs en dit in de dagen na de aanslag op de kerstmarkt van Straatsburg . Vervolgens werden ze op de luchthaven van Stuttgart gespot.

De mannen filmden het luchthaventerrein en de terminal. Via bewakingscamera’s werden de mannen opgemerkt door de veiligheidsdiensten, maar een patrouille kwam net te laat om hen te vatten.

+++Aktuell+++

Uns liegen Erkenntnisse vor, die eine erhöhte Präsenz durch robuste Polizeikräfte am @STR_Airport erfordern.

Der Flugbetrieb am #Flughafen #Stuttgart wird durch unsere Maßnahmen nicht beeinträchtigt.#EinsatzSTR pic.twitter.com/3vXVijUtg5 Bundespolizei Baden-Württemberg(@ bpol_bw) link

Duitse speurders kregen eveneens informatie van de Marokkaanse inlichtingendienst die waarschuwde voor aanslag op een luchthaven in Duitsland of Frankrijk. De Marokkaanse inlichtingendienst onderschepte verdachte chatgesprekken. Daarin was sprake van een aanslag op een luchthaven in het Frans-Duitse grensgebied als wraak tegen het Westen. “Ze voeren oorlog tegen de islam, mijn broers en ik zijn hier om tegen hen te vechten”, klonk het onder meer.

De Duitse politie heeft de veiligheidsmaatregelen in alle luchthavens opgevoerd. In de luchthaven van Frankfurt lopen zwaarbewapende agenten rond. Volgens een woordvoerder van de luchthavens verloopt het vliegverkeer desondanks “volledig normaal”.