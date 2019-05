Veiligheidsadviseur VS ziet Iran achter aanvallen op handelsschepen ttr

29 mei 2019

13u48

Bron: belga 0 buitenland De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton wijst met beschuldigende vinger naar Iran voor zogenaamde aanvallen op vier koopvaardijschepen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Achter de "aanvallen" met zeemijnen gaat "zo goed als zeker" Iran schuil, zei Bolton vandaag tijdens een bezoek aan het emiraat Abu Dhabi. Dat meldde de lokale nieuwssite The National. Bewijzen voor zijn beschuldigingen legde hij niet op tafel.

De VAE hadden meer dan twee weken geleden gewag gemaakt van sabotagedaden tegen vier koopvaardijschepen uit verschillende landen in de Golf van Oman en sprak over "staatsvijandige operaties". Volgens Saudi-Arabië liepen twee olietankers uit het land zware beschadigingen op. De juiste omstandigheden blijven net zo duister als de verantwoordelijken.

Bolton verklaarde voorts dat er ook een aanval op de westelijke Saudische haven Yanbu aan de Rode Zee is gebeurd. Daar eindigt een van de belangrijkste oliepijplijnen van het land, die twee weken geleden door Jemenitische Houthi-rebellen met een drone werd aangevallen. Het soennitische Saudi-Arabië beschouwt de Houthi's als een bondgenoot van het sjiitische Iran en acht Teheran verantwoordelijk voor de aanslag.

De VS en Saudi-Arabië hebben de afgelopen weken hun toon over Iran verscherpt. Washington stuurde ook een vliegdekschip en een squadron bommenwerpers naar het Midden-Oosten. Saudi-Arabië heeft morgen een topontmoeting van Arabische en islamitische landen in Mekka gepland om de 'agressie' in de regio te bespreken.

Meer over Saudi-Arabië

Iran

Bolton

VAE