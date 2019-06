Veiligheidsadviseur Trump waarschuwt Iran: “Interpreteer onze voorzichtigheid niet als zwakheid” SVM

23 juni 2019

14u36

Bron: Belga 0 “Iran doet er goed aan de Amerikaanse voorzichtigheid en discretie niet als zwakheid te interpreteren.” Dat heeft John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, vandaag gezegd tijdens een persconferentie in Jeruzalem. Naast hem stond de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

De spanningen tussen Washington en Teheran bereikten de voorbije week een hoogtepunt toen het nieuws bekend raakte dat Trump op het laatste nippertje een aanval op Iraanse installaties had afgeblazen. Die aanval had als wraak moeten dienen voor het neerhalen van een Amerikaanse drone door de Iraanse Revolutionaire Garde. Trump nam naar eigen zeggen zijn vinger van de knop nadat hij vernam dat zijn aanval 150 mensenlevens kon eisen.

Dit mag niet geïnterpreteerd worden als een daad van zwakheid van de Amerikaanse president, zegt zijn adviseur John Bolton nu. Het gaat eerder om "voorzichtigheid". Iran moet dan ook niet gaan denken dat het zomaar met alles wegkomt. "Niemand heeft hen een jachtvergunning voor het Midden-Oosten gegeven", aldus Bolton. Hij bevestigde dat de VS nieuwe sancties tegen Iran willen aannemen, morgen zullen die allicht van kracht worden. "Iran mag nooit over nucleaire wapens beschikken. Niet tegen de VS, niet tegen de wereld."

Intussen blijven Washington en Teheran het oneens over de plek waar de drone precies vloog toen die vorige week werd neergehaald. Volgens de VS was dat boven internationale wateren in de Straat van Hormuz, een drukke zeestraat die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt. Volgens Iran was het boven Iraans grondgebied.

Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif deelde dit weekend via Twitter de coördinaten van de drone. Die moeten aantonen dat Iran het bij het rechte eind heeft. Teheran wil ook "onomstotelijk bewijsmateriaal" aan de Verenigde Naties overmaken om haar gelijk te halen. Er worden tegelijk juridische stappen tegen de VS aangekondigd.

Een bevelhebber van de Revolutionaire Garde zegt dat ondanks alles een oorlog in het Midden-Oosten vermeden moet worden. "Een regionale oorlog zou snel totaal oncontroleerbaar worden en geen enkel land zou nog grip hebben op de reikwijdte en de duur ervan", schreef Gholam Ali Rashid in een online mededeling. Iran heeft volgens hem niets te winnen bij een oorlog en zou er dan ook alles aan moeten doen om een "strategisch conflict" met de VS, Israël en Saudi-Arabië te vermijden.