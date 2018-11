Vegetarisch restaurant in Bangkok serveerde mensenvlees Tom Tates

01 november 2018

08u35

Bron: AD 6 De politie van de Thaise stad Bangkok is naarstig op zoek naar de eigenaar van een vegetarisch restaurant waar mensenvlees door het eten werd gemengd. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het vlees in de noodles zat van de 61-jarige Prasit Inpathom, een vaste klant van het restaurant in de buitenwijk Lat Krabang.

Volgens Thaise en Britse media kwam de politie de horrorzaak op het spoor na een aantal klachten van gasten. Na een korte inspectie en laboratoriumonderzoek bleek het vlees in de vers gewokte maaltijden van een mens te zijn. Bij nader onderzoek in de keuken werden bloedspatten op de muur en stukjes vlees op de tegelvloer gevonden. Vervolgens werd op de binnenplaats achter het restaurant in een tank het ontbindende lichaam van een man aangetroffen. Het stoffelijk overschot kon worden geïdentificeerd aan de hand van nog zichtbare tatoeages.

De eigenaar van het restaurant was niet aanwezig tijdens de politie-inval. Hij is nog altijd spoorloos. Het slachtoffer was op 21 oktober voor de laatste keer gezien door zijn familieleden. Volgens een jongere broer van Prasit Inpathom ging zijn broer naar het vegetarische eethuis om een job als ober te krijgen. Na dat gesprek ging hij naar verluidt elders iets drinken met de restauranteigenaar. Daarna werd niets meer van hem vernomen.

De autoriteiten vermoeden dat de mannen ruzie kregen. De politie weet niet in hoeveel maaltijden de man uiteindelijk werd verwerkt. Het restaurant werd inmiddels gesloten.