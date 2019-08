Veganistische ouders schuldig aan zware ondervoeding van dochtertje ttr

22 augustus 2019

15u06

Bron: The Guardian 8 buitenland Twee Australische ouders moeten niet naar de cel voor de verwaarlozing van hun dochtertje, maar krijgen een werkstraf van 300 uur opgelegd. De peuter, nu drie jaar oud, raakte ernstig ondervoed door een strikt veganistisch dieet. Na een beroerte werd het meisje in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de artsen was ze er erg aan toe.

De peuter kreeg enkel haver, aardappelen, rijst, tofu, brood, pindakaas, rijstmelk en af en toe wat fruit voorgeschoteld. Uit gerechtsdocumenten blijkt dat het toen negentien maanden oude kind eruitzag als een drie maanden oude baby. Ze woog amper 4,89 kilogram en had geen tandjes. Daarnaast had ze een tekort aan vitamine D, vitamine B12, zink en ijzer. Ze was niet in staat om zonder hulp te kruipen of rechtop te zitten en had gezwollen benen door vochtophoping. De toestand van het meisje kwam aan het licht toen het op spoed belandde na een beroerte.

Nu het 3-jarige meisje samen met haar twee oudere broers bij haar grootmoeder in Queensland woont, gaat het almaar beter met haar. Maar de lichamelijke schade blijft groot. Ze heeft voortdurend begeleiding, logopedie en fysiotherapie nodig, neemt nog steeds medicijnen en supplementen om haar groei te stimuleren en scoort zowel op fysiek als mentaal niveau onder het gemiddelde.

Voogdij

Rechter Sarah Huggett zei dat de verwaarlozing eerder roekeloos dan opzettelijk was. “Maar het is de verantwoordelijkheid van elke ouder om ervoor te zorgen dat elk kind evenwichtige voeding krijgt”, zei ze. “Die verantwoordelijkheid blijft zeer belangrijk, ongeacht de voedingsvoorkeur”.

De moeder van de kinderen leed aan een postnatale depressie, zo bleek uit psychiatrisch onderzoek. Tijdens een politieverhoor beweerde ze dat ze niet in de gaten had dat het erg slecht ging met haar jongste kind. De vader pleitte minder schuldig, maar het feit dat hij zijn ouderlijke verantwoordelijkheden ontliep moest minstens even zwaar bestraft worden volgens de rechter.

De ouders - van wie de identiteit niet bekend is - kregen niet alleen een werkstraf van 300 uur opgelegd, maar zijn ook de voogdij over hun kinderen kwijt.

Eerdere zaken

Het is niet de eerste keer dat er gelijkaardige zaken aan het licht komen. Zo werd dit jaar in mei een Zweeds koppel veroordeeld tot drie maanden cel nadat hun 1,5 jaar oude dochter met levensbedreigende klachten in het kinderziekenhuis van Gotenburg terechtkwam. Het meisje woog amper 6 kilogram, terwijl tussen de 9 en 16 kilogram een normaal gewicht is voor een kind van haar leeftijd. Er moest toen een speciale arts bijkomen die ervaring had met ondervoeding in Afrika. De ouders streefden naar eigen zeggen naar een alternatief bestaan buiten de Zweedse samenleving.

Ook in Florida werd begin dit jaar een jong koppel beschuldigd van ernstige verwaarlozing van hun vijf maanden oude zoontje. Hij kreeg slechts een papje op basis van aardappels te eten. Vijf maanden na zijn geboorte was hij amper 300 gram aangekomen.