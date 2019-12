Veganistische ouders die peuter lieten verhongeren beschuldigd van moord KVDS

22 december 2019

08u05

Bron: NY Post, The Sun 2 Buitenland Een veganistisch koppel uit de Amerikaanse staat Florida wordt beschuldigd van moord nadat het zijn 18 maanden oude zoon liet verhongeren door hem alleen rauwe groenten en fruit te eten te geven. De jongen stierf op 27 september en woog amper 7,7 kilogram. Een gemiddelde jongen van die leeftijd weegt 11 kilogram.

Ryan Patrick O’Leary (30) en Sheila O’Leary (35) uit Cape Coral worden daarnaast ook beschuldigd van kindermisbruik en verwaarlozing. Volgens het Openbaar Ministerie waren de plaats delict en het bewijs in de zaak “hartverscheurend” en ging het om “gruwelijk” misbruik.

Lijkschouwing

Het koppel gaf zich vorige maand aan nadat de lijkschouwing van hun zoontje had aangetoond dat het kind was omgekomen door ondervoeding. Het was de moeder die in september alarm sloeg toen haar zoon niet meer bleek te ademen en koud aanvoelde. Ze vertelde dat ze het kind de avond voordien de borst had willen geven en dat ze gemerkt had dat de jongen oppervlakkig ademhaalde. In plaats van de hulpdiensten te bellen viel ze samen met haar man in slaap.





Toen ze merkten dat hun zoon geen teken van leven meer gaf, probeerde de vader hem nog te reanimeren. Toen de hulpdiensten aankwamen, konden die het kind alleen nog doodverklaren. Volgens de lijkschouwing was de jongen uitgedroogd en had hij een vervette lever, gezwollen handen, benen en voetjes. (lees hieronder verder)

Het koppel had in totaal vier kinderen, waarvan het oudste 11 jaar was. De moeder bekende later dat die alleen rauw voedsel aten, zoals mango’s, avocado’s en bananen. De gestorven jongen had al een week geen vast voedsel gegeten, alleen wat borstvoeding gekregen.

Volgens de politie zouden ook twee andere kinderen tekenen vertoond hebben van extreme ondervoeding, met onder meer een gelige huid, rotte tanden en een zeer laag gewicht.